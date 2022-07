San Martino: iniziati i lavori per le nuove reti paramassi

Sono iniziati i lavori di installazione delle nuove reti paramassi a protezione dalla caduta di sassi dal monte San Martino, in zona Caviate. "L’esecuzione delle opere, finanziate grazie a un contributo di Regione Lombardia, è affidata all'impresa Unirock Srl di Bolzano - fa sapere il Comune di Lecco - L'intervento avrà una durata stimata di 300 giorni, con ultimazione degli stessi prevista per il 24 maggio 2023".

Resta fondamentale, per i frequentatori dei sentieri a valle del San Martino, lungo il versante interessato, il rispetto della cartellonistica di cantiere posizionata nell'area interessata dai lavori e per tutta la durata degli stessi. (Nella foto la planimetria con l’area interessata dal cantiere, situata a monte di via Stelvio, con inizio a monte del crocevia tra le vie Stelvio, Monte Spluga e Santo Stefano).