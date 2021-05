Sergio Múñiz testimonial sul lago a Lecco per sette aziende del territorio

Sergio Múñiz sulle rive del lago di Lecco per un progetto che coinvolge ben sette aziende del territorio. È davvero originale l'iniziativa varata dall'agenzia Tramite di Ramona Brivio che lo scorso aprile ha portato nel nostro territorio il noto attore, cantante e modello spagnolo, costruendo sulla sua figura di "healthy man" un progetto di comunicazione che lo vede punto di contatto fra sette aziende partner, ciascuna con un obiettivo diverso.

Così il calzaturificio Alberto Fasciani, il nuovo ristorante lecchese Didaktico, l'elitaria Gioielleria Colombo di Casatenovo, il marchio di calzature fatte a mano Barrett, il brand Marea Watches e la concessionaria AutoVittani hanno aderito all'iniziativa e, insieme, grazie alla sinergia creata da Tramite e in collaborazione con Matteo Rubuscini Manager di Sergio Múñiz, hanno animato la due giorni di shooting curati dall'agenzia in ogni aspetto sulle sponde del Lago di Lecco.

«Incarnare i valori del testimonial»

«Incarnare i valori del testimonial Múñiz attraverso un raffinato reportage di scatti abbinati a una strategia social precisa, sono stati i diktat che hanno portato alla riuscita di questa collaborazione, avvenuta in un momento storico in cui le aziende e i loro uffici marketing faticano a individuare strade già non battute per distinguersi dai competitor» spiegano dall'agenzia Tramite.

«L'approccio olistico nei progetti che creiamo è il nostro elemento distintivo - dichiara Ramona Brivio, founder e Ceo - il lavoro realizzato con Sergio Múñiz con le aziende partner è stato reso possibile dalla capacità del nostro team di creare una perfetta ed autentica sinergia basata sui valori che oggi i brand hanno bisogno di comunicare, dove i numeri sono secondari rispetto alla qualità e alla profilazione dei contatti coinvolti».