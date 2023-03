Delegazione di sindaci lecchesi in marcia con Libera contro le mafie

Anche una delegazione di sindaci lecchesi ha preso parte alla manifestazione di Milano "è possibile" contro tutte le mafie. Tra loro il primo cittadino di Valmadrera Antonio Rusconi che ha raccontato così la giornata e il significato della "marcia" promossa martedì 21 marzo da Libera in accordo con "Avviso pubblico" e il comune di Milano nel cuore della città.

"Ho partecipato insieme a un’altra decina di sindaci e amministratori lecchesi alla marcia che ha portato in piazza del Duomo circa 50.000 persone, in gran parte studenti e giovani, nell’evento della XXVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie , organizzato da Libera e Avviso Pubblico - scrive Rusconi - Commovente la lettura dei tanti nomi delle vittime, presenti i familiari, dai più noti come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, Impastato, Livatino, fino a ricordare, come ha ben sottolineato don Luigi Ciotti, i recenti piccoli morti innocenti di Cutro, vittime delle ingiustizie di un mondo globale, dove non può essere una colpa il luogo dove una persona è nata".

"Mi ha molto colpito la conclusione del presidente di Libera, Luigi Ciotti, che ha rimarcato le difficoltà dei sindaci rispetto a una mafia più moderna collegata a settori dell’ economia e della finanza e come sia un dovere di ogni cittadino evitare l’indifferenza e l’individualismo - ha aggiunto il sindaco di Valmadrera - Un grazie particolare agli insegnanti e ai ragazzi che hanno deciso di vivere una giornata importante di educazione civica, dove il valore della responsabilità interroga ognuno di noi a schierarci dalla parte della legalità".