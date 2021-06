L'amore ai tempi del covid: entra per il vaccino e scopre che l'infermiera è la sua fidanzata

Si siede per essere sottoposto alla vaccinazione anti-covid e scopre che a effettuare l'inoculazione è la sua compagna. L'amore ai tempi della pandemia è anche questo. Protagonisti della romantica vicenda nientemeno che il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla e la sua fidanzata Eleonora.

Il primo cittadino, martedì pomeriggio, si è recato infatti al centro Technoprobe di Cernusco per la somministrazione della prima dose, senza sapere che la compagna, infermiera di professione, quel giorno fosse in servizio proprio lì. «Sono entrato, ho compilato i moduli e parlato con il medico all'accettazione, che mi ha assegnato Pfizer - spiega Brambilla - Quando sono entrato e ho visto l'infermiera, ho riconosciuto la mia Eleonora: l'emozione è stata grande, non sapevo che avrei trovato proprio lei. Non lo ritengo un caso, l'amore è più forte della pandemia. Ho scorto la sorpresa dipinta anche sul suo volto e su quello degli addetti, che non sapevano minimamente fossimo fidanzati. Anzi, sono sicuro che nessuno mi ha riconosciuto come sindaco di Santa Maria Hoè».

Brambilla non nasconde la felicità per avere ricevuto il vaccino, al termine di un anno e mezzo difficile per la cittadinanza. «Finalmente dopo tanto tempo e? arrivato anche il mio turno per la prima dose. Ciò si affianca al fatto che qualche giorno fa il paese da me amministrato è diventato "covid-free". Pero? la cosa più bella e incredibile di questa storia e? che il vaccino me lo ha somministrato la mia fidanzata Eleonora. È stata bravissima e non ho sentito nulla. Invito i miei concittadini che non l'avessero ancora fatto a prenotare: al momento a Santa Maria Hoè siamo al 60% circa di popolazione vaccinata».

Al termine del turno di lavoro, ci ha spiegato il sindaco, Eleonora lo ha invitato in pizzeria per festeggiare l'avvenuta vaccinazione. Una giornata perfetta.