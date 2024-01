Frana di Sogno: strada riaperta dopo la messa in sicurezza

È stata definitivamente riaperta oggi la strada che collega Torre de' Busi con Carenno, passando per la frazione di Sogno dove a inizio gennaio era caduta una frana. Il sindaco Eleonora Ninkovic ha infatti firmato con data 19 gennaio l'ordinanza che revoca i precedenti provvedimenti che avevano limitato il passaggio dei veicoli per permettere lo svolgimento delle opere di messa in sicurezza ed evitare situazioni di pericolo.

"Siamo intervenuti da subito e ora non c'è più pericolo di caduta massi, quindi la strada riapre - conferma il primo cittadino di Torre de' Busi - La ditta incaricata ha comunque ancora tempo per completare le finiture nella parte superiore della parete interessata dal cedimento e anche il sentiero pedonale è in via di ripristino. Ma tutto questo si può ora svolgere in sicurezza con la strada riaperta. Da subito la sicurezza è stata la priorità delle nostre scelte".

La frana si era verificata tra il 3 e il 4 gennaio scorsi, provocando per un breve periodo l'isolamento di alcune abitazioni e di un'attività di ristorazione nella località montana di Colle di Sogno, in alta Valle San Martino, al confine con Carenno. Poi una prima provvisoria riapertura per "urgenze indifferibili" ed ora il transito dei veicoli tornato alla normalità. Il cantiere di ripristino ha interessato in queste due settimane la località Introbina, verso la fine di via Montegrappa e l’inizio di via Costa, dove i massi e il terreno franati avevano occupato completamente la sede stradale.