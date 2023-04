Strada ripulita da fango e detriti, riaperta la nuova Lecco-Ballabio

Riaperta la nuova Lecco-Ballabio dopo lo smottamento della scorsa notte a causa del maltempo. Poco dopo le 11 di questa mattina, venerdì 24 aprile, il tratto della Strada Statale 36 racc che collega la città capoluogo con la Valsassina è tornata percorribile su entrambe le direzioni.

Durante le prime ore del mattino la strada che collega la città capoluogo era stata completamente chiusa, dopodichè era stata disposta la parziale riapertura per chi viaggia verso Milano. La colata di fango è scesa vicino alla galleria Giulia punto interessato il 9 dicembre scorso fa dall'impressionante frana che ha portato al distaccamento di vari massi - tra cui uno di enormi dimensioni - dalla parete di roccia.

Una squadra di pompieri, munita di autopompa serbatoio, è stata da subito inviata sul posto per effettuare il sopralluogo: il distaccamento di materiale sarebbe stato causato dalle forti piogge, che hanno così causato le scarico di detriti sulla stessa sede stradale. Sul posto anche la polizia stradale e i tecnici di Anas.

"Riaperta poco fa la strada statale 36 racc Raccordo Lecco Ballabio a seguito della frana di questa mattina al km 9,000 nel comune di Ballabio - conferma l'ente strade in una nota drimata a mezzogiorno - Le squadre Anas hanno lavorato ininterrottamente con uomini e mezzi per rimuovere fango e detriti, per effettuare la pulizia del piano viabile e ripristinare, in piena sicurezza la circolazione".

Anche a cusa della provvisoria chiusura della Lecco-Ballabio per la messa in sicurezza e per la pioggia, quella di oggi è stata una mattinata di passione per il traffico e la viabilità in buona parte della provincia di Lecco. Poco fa la riapertura.