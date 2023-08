Esodo estivo e traffico, un altro weekend da bollino nero e rosso

Un altro weekend caldo sul fronte traffico per l'esodo estivo. Anche lungo le strade lecchesi, in particolare la Statale 36 che attraversa la Brianza e la zona lago. Anas ricorda infatti che è previsto il "bollino nero" nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, sulle maggiori direttrici e sui tratti di collegamento alle località turistiche, il "bollino rosso" per domenica e che nei prossimi giorni verranno sospesi i cantieri notturni lungo la ss 36 "del Lago di Como e dello Spluga" proprio allo scopo di alleggerire la viabilità in queste giornate delicate.

"Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas - ricordano gli uffici dell'ente strade - Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto". In Lombardia, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", la ss 45 bis "Gardesana Occidentale" e la ss 340 "Regina”, arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato.

"Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza. In particolare, dal 4 agosto verranno sospesi i lavori notturni di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico, Genico, Ciserino lungo la statale 36 nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, in provincia di Lecco". Ricordiamo infine che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16 - 22, sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22.