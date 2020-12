Trapianto di cuore al Niguarda nella notte di Natale, il grazie di Fontana

«Trapianto di cuore nella notte di Natale, all'Ospedale Niguarda di Milano, grazie alla disponibilità di un organo compatibile arrivato, proprio in questo giorno, da un donatore di Torino. Vivissimi complimenti all'equipe che al Niguarda ha compiuto questo delicatissimo è importante intervento».

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito a un trapianto di cuore d'urgenza effettuato all'Ospedale Niguarda. Una vicenda di sanità efficiente che diventa, visto il periodo, anche commovente storia natalizia.

«Il fatto, poi, che sia avvenuto il giorno di Natale - prosegue il governatore - assume un significato ancora più importante. A loro e a chi è in prima linea, anche in questi giorni, per garantire i servizi sanitari un sentito ringraziamento da tutti i lombardi. Tanti auguri - conclude Attilio Fontana - per un veloce recupero al giovane paziente con il suo cuore nuovo».