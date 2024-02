I 7 luoghi che gli americani visiteranno in Italia: c'è anche un paese del lago

Ogni anno la prestigiosa rivista americana Forbes stila le sue classifiche con l'intento di suggerire ai numerosi lettori come trascorrere le vacanze, alla scoperta di luoghi sempre molto affascinanti. Come riportato dai colleghi di QuiComo, nella lista dei 7 luoghi da visitare in Italia nel 2024, al primo posto abbiamo un borgo del lago di Como: Cernobbio.

Scrivono su Forbes: "La dolce vita vi aspetta in uno dei paesi più visitati al mondo: l'Italia. Ma quando si tratta dei posti migliori da visitare, i viaggiatori dovrebbero sapere che c’è molto di più oltre ai tipici luoghi turistici di Roma, Venezia e della Costiera Amalfitana. Andare oltre i tradizionali limiti della città può rivelare moltissimi luoghi interessanti da visitare in Italia nel 2024. Ecco alcuni dei migliori luoghi da visitare in Italia e aggiungerli alla tua lista dei desideri di viaggio".

Cernobbio, a primo posto, viene descritta come un vero "paradiso estivo" ma secondo Forbes le stagioni intermedie (grazie anche a costi più accessibili) sono il momento ideale per visitarla. Tarda primavera e inizio autunno regalano un clima perfetto, meno caos e con i traghetti si possono facilmente raggiungere altre famose città come Bellagio e Como, ideali per lo shopping e per concedersi un buon caffè. E i turisti stanno riscoprendo sempre più anche borghi e località del ramo lecchese del lago: dalla città capoluogo a Varenna, passando per il borgo di Corenno Plinio e Bellano.

Le altre mete in Italia

Quali sono gli altri 6 luoghi da visitare in Italia nel 2024 secondo Forbes? Dopo Cernobbio che guadagna il primo posto, abbiamo le Cinque Terre, seguite da Firenze e Varignana. Varignana è alla periferia di Bologna e a due passi dal centro cittadino dei buongustai ed è un mondo a sé stante, ottimo per una pausa termale. Seguono Roma, Taormina e le Dolomiti che chiudono la classifiche dei 7 imperdibili luoghi da visitare in Italia per gli americani.