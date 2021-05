Il vaccino monodose arriva anche a Barzio: da lunedì anche Johnson&Johnson ai lecchesi

Anche in provincia di Lecco arriva il vaccino monodose Johnson&Johnson prodotto negli Stati Uniti. Da lunedì 10 maggio, infatti, il preparato, che si affianca ai già presenti Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sarà inoculato all'interno del centro vaccinale di Barzio: duemila le dosi ricevute dall'Asst Lecco negli ultimi giorni, che saranno successivamente utilizzate anche al PalaTaurus di Lecco e presso la Technoprobe di Cernusco Lombardone.

Prodotto con il metodo classico a vettore virale, esattamente come avviene per il siero AstraZeneca, permette al corpo di produrre gli anticorpi che contrastano il virus.

Il vaccino Johnson&Johnson raccomandato ai soli over 60

L'Aifa ha dato un'indicazione per un uso preferenziale sopra i 60 anni come nel caso di AstraZeneca. Questa la posizione del ministero anticipata dal direttore dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, ospite di Otto e mezzo su La7. «Come ci aspettavamo, su Johnson & Johnson l'Ema e la Fda hanno avuto approfonditi scambi di informazioni e hanno concluso che i rari casi di trombosi sono al limite della valutabilità, se non della trascurabilità. Quindi il vaccino è per tutti - ha spiegato Magrini - e l'Italia lo colloca in fascia anziana dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi».

Il Presidente Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il Direttore generale Aifa, Nicola Magrini e il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza' hanno poi fatto sapere in una nota che «preso atto del pronunciamento dell'Ema» e «considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al covid-19, si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria». «Pertanto - si legge -, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria».

I dati lecchesi: prima dose al 35%

Popolazione target: 289.816;

Prime dosi: 103.337 (35,66%);

Seconde dosi: 39.033 (13,47%).