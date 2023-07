È nato il fondo della comunità di Valgreghentino

È stato sottoscritto di fronte al notaio Laura Piffaretti di Lecco l’atto che sancisce la nascita del Fondo della comunità di Valgreghentino. Il fondo nasce su iniziativa della Consulta delle associazioni e si pone l’obiettivo di creare una sorta di “salvadanaio” a disposizione degli enti no profit del territorio per il finanziamento di progetti e idee a favore dell’intera comunità valgreghentinese.

I fondatori e sottoscrittori dell’atto costitutivo del Fondo - firmato ieri, mercoledì 26 luglio - sono Gian Filippo Milani (nominato presidente), Eleonora “Nora” Maggioni, Emilio Gilardi, Rita Biffi, Matteo Colombo, Stefano Maggi, Paolino Mandelli, Chiara Oliveto, Gian Pietro Panzeri e Pasqualino Simari. Gli stessi fondatori compongono anche il primo consiglio di gestione del Fondo.

Come sostenere il Fondo: dalle donazioni ai lasciti testamentari

Il Fondo potrà essere sostenuto dai cittadini e dalle imprese con donazioni, da lasciti testamentari, dalle istituzioni pubbliche e private, dalle associazioni attraverso le proprie attività. Le risorse raccolte verranno gestite dal consiglio, su proposta delle associazioni del territorio, per sostenere iniziative di carattere sociale, sportivo, ambientale e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

"Il Fondo della comunità di Valgreghentino, attraverso la Fondazione comunitaria del Lecchese onlus - commenta il sindaco Matteo Colombo - è uno strumento finalizzato a sostenere lo sviluppo di un welfare comunitario e generativo, in grado di farsi carico dei bisogni sempre più articolati dei cittadini. Il Fondo è pensato per raccogliere le donazioni del territorio per incentivare le attività filantropiche locali; per sostenere economicamente la realizzazione di progetti promossi dagli enti non profit attivi nel territorio;

per sperimentare una forma concreta di welfare partecipato favorendo il protagonismo della nostra comunità".

Non si tratta dunque di una nuova associazione e non avrà costi di mantenimento e di funzionamento in quanto la sua operatività è basata sulla struttura amministrativa della Fondazione comunitaria del Lecchese onlus e potrà quindi investire a favore della comunità di Valgreghentino il 100% di quanto raccolto con donazioni, erogazioni o lasciti testamentari.

Le agevolazioni fiscali

Le donazioni erogate godono di una serie di agevolazioni fiscali. Le persone fisiche possono scegliere tra: 1) detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuo pari a 30.000 euro, 2) dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. Le imprese possono invece dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Il primo obiettivo del Fondo è quello dei 30 mila euro: al raggiungimento di questa somma, infatti, la Fondazione comunitaria del Lecchese donerà immediatamente ulteriori 20.000 euro che potranno essere utilizzati per progetti concreti per la cittadinanza di Valgreghentino. Per qualsiasi informazione è possibile contattare uno dei membri del Consiglio di Gestione, oppure telefonare al n. 393.9144004 (Gian Pietro) o 333.8909356 (Matteo) oppure scrivere a fondodicomunita.valgreghentino@gmail.com

Come donare

Per chi volesse iniziare fin d’ora a contribuire, le donazioni si possono effettuare tramite bonifico bancario seguendo le seguenti indicazioni. Beneficiario: Fondazione comunitaria del Lecchese onlus - Intesa San Paolo, Iban: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 oppure Banca della Valsassina, Iban: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306. Causale: Fondo della Comunità di Valgreghentino.

Il Fondo nasce con il sostegno di: comune di Valgreghentino, Gso V Unite, Protezione civile di Valgreghentino, Avis Valgreghentino, Aido Olginate - Valgreghentino, circolo Cà del diaul, Agorà aps, Pro loco Valgreghentino, Picett del Grenta, associazione Vi-Va, associazione Valgrenta, gruppo alpini Valgreghentino, associazione Agricoltori Valle San Martino, Fondazione comunitaria del Lecchese onlus.