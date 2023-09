Cittadini digitalizzati, il Comune fornisce gratuitamente la casella Pec

Cittadini sempre più digitalizzati a Valmadrera, dove il comune fornisce gratuitamente la casella di posta elettronica certificata. L'Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Rusconi, per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, ha infatti aderito, tramite delibera di giunta, alla convenzione Anutel - Namirial spa per l’attivazione di caselle di posta elettronica certificata “SpidMail”, da assegnare gratuitamente ai propri cittadini contribuenti che ne faranno richiesta.

La Pec potrà quindi essere utilizzata dagli uffici comunali per l’invio "certificato" di comunicazioni o atti, e dai contribuenti per le medesime finalità. Può essere rilasciata esclusivamente ai residenti e contribuenti del comune. Per l’attivazione, è necessario che il cittadino sia titolare di spid e possegga uno smartphone. Inoltre il cittadino che sarà dotato di Pec potrà aderire in autonomia ad Inad (Indice nazionale dei domicili) indicando tale indirizzo Pec come suo domicilio digitale. A quel punto riceverà tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente nella sua casella di posta.