Inaugurate le panchine rosse con il messaggio "Libere di essere"

Al termine di un lungo percorso educativo, nella giornata del 25 novembre sono state inaugurate a Valmadrera due panchine rosse realizzate dagli alunni di terza media contro la violenza sulle donne, con la scritta "Libere di essere".

Le panchine dall'alto valore simbolico si trovano collocate presso il centro sportivo Rio Torto. Proprio davanti al campetto di basket, il sindaco Antonio Rusconi - accompagnato dagli assessori Raffaella Brioni e Marcello Butti, quest’ ultimo insegnante della stessa scuola - ha evidenziato come non basti condannare la violenza per solo qualche giorno, ma sia necessario far crescere una cultura del vocabolario dell’amore, del rispetto e della dignità di ogni persona, che non è compito solo della scuola.

Prima dell’ inaugurazione, l’insegnante Carmen Bernardo ha evidenziato il percorso didattico, lo studio sul ruolo della donna nella storia e come i ragazzi abbiano compreso il significato del rispetto e del valore di ogni persona.