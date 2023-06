La Costituzione in dono ai neo maggiorenni di Valmadrera e Malgrate

La Costituzione italiana in dono a 40 neo maggiorenni di Valmadrera e Malgrate. La cerimonia di consegna si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 giugno, presso il centro culturale Fatebenefratelli, alla presenza dei sindaci dei due comuni.

Il primo cittadino di Valmadrera Antonio Rusconi ha dato inizio all'incontro ringraziando l'Avis per la collaborazione nel promuovere l'iniziativa e sottolineando come la preziosa attività dell'associazione contribuisca ad attuare il principio costituzionale del diritto alla salute per tutti. Ai giovani ha ricordato, con le parole di Oscar Luigi Scalfaro, come la nostra Carta Costituzionale sia stata votata all'unanimità perché in un momento difficile e cruciale erano più importanti le cose che univano i costituenti - e gli italiani tutti - rispetto a quelle che li dividevano.

Il sindaco di Malgrate Flavio Polano si è rivolto ai ragazzi parlando degli effetti concreti della Costituzione nella nostra vita. ha ricordato il nostro diritto/dovere - a maggior ragione quando si è giovani - di essere persone impegnate attivamente nella realizzazione dei propri sogni, nonché la necessità di portare avanti la memoria dei sacrifici da cui è nata la nostra Carta.

L'intervento del professor Angelo De Battista

Ha preso quindi la parola, con un breve excursus sulla nascita della Costituzione e i suoi principi fondanti, il professor Angelo De Battista, ex insegnante e preside dell'istituto Badoni e attuale responsabile del gruppo scuola di Anpi Lecco. Grazie ad alcuni accenni agli aspetti più dibattuti dall'assemblea costituente durante la stesura della Carta, il docente ha ricordato come valori e principi che oggi tendiamo a dare per scontati non lo fossero affatto prima della sua elaborazione. L’assemblea costituente nasce con voto a suffragio universale, nello stesso momento in cui il popolo italiano sceglie la repubblica al posto della monarchia: segni di una sovranità popolare fino a quel momento mai sperimentata.

"La Costituzione, con un linguaggio comprensibile a tutti e una straordinaria capacità di sintesi, dà forma a una serie di principi in netta contrapposizione con il totalitarismo, sancendo l’equilibrio dei poteri, e con la contrapposizione fra diverse nazioni, promuovendo la collaborazione fra i popoli. Propone il lavoro come fondamento della Repubblica, in quanto il cittadino deve essere autonomo, non ricattabile o condizionato, attivo nella società e in grado di portare avanti una visione progettuale della sua esistenza privata e pubblica".

I relatori hanno quindi sottolineato come gli obiettivi della Costituzione siano ambiziosi e ricchi di carica ideale non per un esercizio fine a se stesso, ma per spronare chi ha l’onore e l’onere di servire lo Stato a rendere possibile la realizzazione di questi principi: è infatti compito delle istituzioni rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra i cittadini e i loro diritti/doveri. Anche in un ambito come quello dei conflitti fra Stati, la Carta sceglie un termine coraggioso e intenso come quello del “ripudio” alla guerra, per tracciare un percorso che superi le convenienze del momento.

L'impegno dell'Avis per il diritto alla salute

Ha preso poi la parola il presidente di Avis Valmadrera Renzo Barzani che ha ricordato il diritto alla salute a tutela dei cittadini, e di come sotto alcuni aspetti questo sia attuabile solo grazie alla generosità dei donatori. È seguita la consegna di copia della Costituzione a oltre quaranta diciottenni di Valmadrera e Malgrate. Giovanni Rusconi, vicepresidente Avis, ha quindi illustrato le attività dell'associazione sottolineando l'importanza vitale del piccolo grande gesto della donazione del sangue, anche grazie ad una serie di video elaborati dalle sezioni Avis di tutta Italia e al coinvolgimento di alcuni diciottenni sul palco. La serata si è conclusa con un apericena offerto dall’associazione.