La palestra della scuola a nuovo grazie a una donazione di 100mila dollari

Ora è ufficiale: la palestra della scuola di Valmadrera verrà riqualificata anche grazie a una donazione di ben 100mila dollari da parte della Fondazione Timken. Nella giornata di lunedì 25 marzo, dopo l'anticipazione della notizia durante l'evento di riapertura dell'orto botanico, Vincenzo Bambini, Plant Manager della Groeneveld‑Beka Italia Sr, ha inviato comunicazione al sindaco Antonio Rusconi in merito all'accoglimento, - da parte della Fondazione Timken, legata alla multinazionale di via Chiari - della richiesta di donazione per la riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado L.B. Vassena. La somma è davvero notevole, ed è pari a circa 92.300 euro.

"La donazione dell'importo di 100 mila dollari - fa sapere l'Amministrazione Rusconi - verrà erogata durante il mese di settembre e sarà destinata ad alcuni interventi di riqualificazione della palestra. Si tratta in particolare del rifacimento della pavimentazione, della tinteggiatura completa, dell'installazione di nuovi arredi sportivi e dell'installazione di protezioni certificate per i pilastri e ostacoli esistenti che si aggiungeranno alle opere già previste e finanziate dall'Amministrazione per il rifacimento degli spogliatoi. Il Comune di Valmadrera ringrazia la Fondazione Timken per la grande generosità verso la comunità valmadrerese destinata quest'anno verso i più giovani".