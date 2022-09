Valmadrera, primo passo verso la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Prime passi importanti per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco a Valmadrera. La conferma arriva da una nota diramata oggi dal sindaco Antonio Rusconi.

"Nei giorni scorsi il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha dato un primo parere positivo alla bozza di progetto che riguarda la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco in via Casnedi - spiega il sindaco di Valmadrera - Ora, nel rispetto delle norme procedurali, il progetto dovrà essere esaminato e approvato dalla Giunta. Ci sarà inoltre un confronto e una collaborazione con l? associazione Amici dei Pompieri e con la presenza anche dei rappresentanti del territorio si darà vita al previsto Comitato Promotore. Si dovrà quindi procedere al finanziamento dell? opera - conclude Rusconi - in parte già previsto in bilancio con 500.000 euro".