Valmadrera, i numeri dell'edilizia privata: in aumento le pratiche, stabili le istanze

Numeri in sostanzioso aumento per le pratiche ediliize vagliate all'interno del Comune di Valmadrera. Stando ai dati riferiti dall'Amministrazione Comunale, infatti, nel 2019 sono pervenute 245 pratiche edilizie, di cui:

n. 32 P.d.C.

n. 66 S.C.I.A.

n. 105 C.I.L.A.

n. 4 Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001

n. 1 gestione temporanea dei fabbricati Art. 21 N.T.A. del P.d.R.

n. 1 fiscalizzazione di illecito edilizio

n. 1 approvazione Piano di Recupero

n. 1 richiesta di svincolo idrogeologico

n. 27 autorizzazioni paesaggistiche

n. 1 compatibilità paesaggistica

n. 6 pareri preventivi

Sono pervenute inoltre 94 istanze, così suddivise:

n. 23 pratiche di agibilità

n. 43 Certificati di Destinazione Urbanistica

n. 27 Comunicazioni di deposito sismico

n. 1 Richiesta di Parere per Conferenza dei Servizi

Sono stati rilasciati:

n. 24 P.d.C.

n. 23 Autorizzazioni Paesaggistiche

n. 38 Certificati di Destinazione Urbanistica

n. 2 Certificazioni sismiche del progetto esecutivo riguardante la sopraelevazione

n. 1 Parere per Conferenza dei Servizi

Si sono svolte sei sedute della Commissione edilizia, undici sedute della Commissione per il paesaggio e dieci della Commissione Sismica.

Sono stati seguiti contenziosi nell'ambito urbanistico/edilizio, è stato gestito l’abusivismo edilizio in generale, ed in particolare si è continuato a svolgere un ruolo di supporto all’Ufficio Tributi provvedendo alle verifiche degli immobili ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile per il calcolo dell’I.M.U.

Edilizia privata: i numeri del 2020

Nel 2020 sono pervenute 305 pratiche edilizie, di cui:

n. 21 P.d.C.

n. 60 S.C.I.A.

n. 181 C.I.L.A.

n. 1 Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001

n. 1 gestione temporanea dei fabbricati Art. 21 N.T.A. del P.d.R.

n. 1 fiscalizzazione di illecito edilizio

n. 1 approvazione Piano Esecutivo (P.E. 16)

n. 26 autorizzazioni paesaggistiche

n. 5 compatibilità paesaggistica

n. 6 pareri preventivi

n. 2 richieste conformità urbanistica art. 25 della Legge 17/05/1985 n° 210

Sono pervenute inoltre 84 istanze così suddivise:

n. 24 pratiche di agibilità

n. 36 Certificati di Destinazione Urbanistica

n. 20 Comunicazioni di deposito sismico

n. 4 Richieste di Parere per Conferenze dei Servizi

Sono stati rilasciati:

n. 12 P.d.C.

n. 23 Autorizzazioni Paesaggistiche

n. 35 Certificati di Destinazione Urbanistica

n. 1 Conformità urbanistica art. 25 della Legge 17/05/1985 n° 210

n. 1 Certificazione sismica del progetto esecutivo riguardante la sopraelevazione

n. 4 Pareri per Conferenze dei Servizi

Si sono svolte dodici sedute della Commissione per il paesaggio e otto della Commissione Sismica. Sono stati seguiti contenziosi nell'ambito urbanistico/edilizio, è stato gestito l’abusivismo edilizio in generale, ed in particolare si è continuato a svolgere un ruolo di supporto all’Ufficio Tributi provvedendo alle verifiche degli immobili ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile per il calcolo dell’I.M.U.