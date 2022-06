È Stefano Valsecchi il nuovo presidente del Gruppo Rifugisti

Passaggio di consegne alla guida del Gruppo Rifugisti di Confcommercio Lecco. L'assemblea che si è svolta mercoledì 8 giugno presso la sede dell'associazione in piazza Garibaldi, ha infatti sancito il passaggio del testimone tra la presidente uscente Anna Bortoletto (in carica dal 2016) - che gestisce il Rifugio Grassi, in località Bocchetta di Camisolo-Pizzo dei Tre Signori (Valtorta) - e Stefano Valsecchi - gestore del Rifugio Azzoni in vetta al Resegone.

Stefano Valsecchi e Anna Bortoletto.

Il nuovo presidente Valsecchi resterà in carica fino al 2026. Anna Bortoletto, che era stata rieletta in occasione della assemblea elettiva del luglio 2021, rimarrà in consiglio assicurando la sua esperienza.

Il Direttivo del Gruppo, fondato in seno a Confcommercio Lecco nel 2011, è completato da Alessandro Spazzadeschi (Rifugio Shambalà, Alpe Giumello) e Davide Rupani (Rifugio Lecco, Piani di Bobbio). Valsecchi, Spazzadeschi e Rupani avevano fatto il loro primo ingresso in Consiglio un anno fa, in occasione delle elezioni.