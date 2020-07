L'ultimo Consiglio comunale si apre con il tributo a "Steppo" Valsecchi: Lecco in cima all'Olimpo con lei

L'assegnazione di un giusto riconoscimento per aprire l'ultimo Consiglio comunale del Brivio II tenutosi a Palazzo delle Paure. Il sindaco e Giorgio Gualzetti, presidente del Consiglio, hanno premiato Stefania "Steppo" Valsecchi, splendida protagonista dell'ennesima impresa della sua vita, con una targa celebrativa: sabato mattina alle ore 8 l'alteta lecchese ha infatti raggiunto la Cima Mitikas (2.197), ovvero la vetta del Monte Olimpo, dopo due settimane di viaggio in bicicletta.

La donna ha sventolato il gonfalone della città di Lecco dalla celebre vetta, raggiunta attraversando l'Italia lungo la Via Francigena, cui hanno fatto seguito il trasferimento via mare in Grecia e la scalata verso la cima. La dedica è andata alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto durante l'emergenza Covid.