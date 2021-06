Inaugurata la sezione "Primavera" alla scuola dell'infanzia di Vercurago

Il parroco don Andrea: «Orgogliosi di questo asilo, si tratta di un servizio importante per il territorio. Le insegnanti e i loro collaboratori sono come una grande famiglia»

È stata inaugurata a Vercurago la nuova sezione "Primavera" della scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII. Alla festa di presentazione dei nuovi locali e del servizio per bambini e famiglie hanno preso parte le educatrici e le maestre guidate dalla coordinatrice Paola Arrigoni, il sindaco Paolo Lozza, il parroco (e presidente della scuola paritaria) don Andrea Pirletti, oltre agli amici e volontari che sostengono le iniziative dell'asilo.

Dopo il taglio del nastro a cura dell'educatrice della Sezione Primavera Maria Chiara Colombo (nella foto sotto) i presenti hanno potuto ammirare gli spazi attrezzati per accogliere i bambini, i giochi, i servizi a disposizione e le spaziose aule colorate.

«Oggi inauguriamo un servizio importante per il territorio che potenzia ulteriormente un asilo al quale la nostra parrocchia crede molto - ha sottolineato don Andrea - Colgo l'occasione per esprimere una serie di sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno sostenuto la creazione di questa sezione Primavera, alle maestre che lavorano nell'asilo, da chi coordina alle tirocinanti, a chi opera nell'ambito della cucina o delle pulizie aiutando così le insegnanti. Quello che vedete è il frutto della loro passione, del loro voler bene ai bambini e ai loro genitori».

Presente al taglio del nastro anche il sindaco Paolo Lozza

«È inutile creare ambienti nuovi se questi non sono poi animati da premure, da cure, da presenza umane belle che danno un senso a un'attività - ha proseguito il presidente dell'asilo - Tutto il personale della scuola è davvero una bella famiglia. Ringrazio inoltre Roberto che ha seguito tutte le procedure burocratiche, i volontari impegnati in diversi compiti, dalla cura del giardino alle manutenzioni. Il bello di questa scuola, come altre esperienza della nostra comunità, consiste nel fatto che nasce dal contributo di tante persone. Un grazie va inoltre all'Amministrazione comunale di Vercurago per la vicinanza e il sostegno».

A dimostrazione di questa vicinanza, come già accennato all'inaugurazione ha voluto essere presente anche il sindaco di Vercurago Paolo Lozza. La scuola dell'infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII si trova in via Verdi 6 e la nuova Sezione Primavera accoglierà i bambini dai 2 ai 3 anni, dalle ore 7.30 alle 16.00.