Ville aperte in Brianza nei luoghi del Beato Serafino

La parrocchia di Chiuso in collaborazione con l'associazione Amici del Beato Serafino Morazzone aderisce per il quarto anno alla manifestazione Ville Aperte in Brianza. Per l'occasione verranno proposte tante iniziative, tutte a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un'offerta libera.

Domenica 17 settembre e domenica 1° ottobre verrà proposto l'itinerario a piedi "Il buon curato di Chiuso e l'Innominato" con ritrovo alle ore 15.00 alla statua del Beato Serafino. Si visiteranno in una piacevole passeggiata nel borgo di Chiuso il museo del Beato Serafino, la casa del sarto e la chiesa di San Giovanni Battista con i suoi preziosi affreschi del '400.

Per sabato 23 settembre alle 15 è invece in programma una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista detta del Beato Serafino perché qui ha officiato ed è stato sepolto il sacerdote don Serafino Morazzone, beatificato nel 2011. La struttura architettonica a una sola navata e la facciata a capanna rivelano le origini romaniche della chiesa, risalgono invece al '400 i preziosi affreschi del presbiterio, che mostrano influenze di Foppa e Mantegna.

Sabato 30 settembre alle 15 visita speciale della canonica e del museo del Beato Serafino con l'architetto Antonello Milesi che ne ha curato gli ultimi restauri. Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell'edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

Le iscrizioni per le visite si raccolgono online sul sito https://www.villeaperte.info/ selezionando tra le località Lecco (frazione Chiuso). Le visite del 30 settembre e 1°ottobre sono inserite nel programma "Apriamoci alla Bellezza" 2023, giornate di apertura straordinaria dei siti di interesse artistico, storico e culturale della Provincia di Lecco sostenute dal Fondo sviluppo del territorio provinciale Lecchese - interventi in ambito storico, artistico e Naturale, promosso dai comuni soci di Lario Reti Holding e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese.

Ville Aperte in Brianza offre un cartellone di eventi pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge cinque province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. Una rassegna con una storia che viene da lontano (nel 2023 ha tagliato il traguardo del ventunesimo anno) e che si arricchisce sempre di novità.

Dopo il successo dell’edizione primaverile con le sue oltre 22mila presenze, nella versione autunnale la rassegna allargherà l’offerta a 202 gioielli artistici - di cui 47 new entry - diffusi in 84 comuni della Lombardia, ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali, alla scoperta dello straordinario patrimonio storico della Brianza.