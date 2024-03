Un pulsante anti aggressione contro la violenza in ospedale

Si prova a mettere un freno alle aggressioni in pronto soccorso. Un pulsante anti aggressione è attivo in 21 ospedali della Lombardia e permette di chiamare aiuto in caso di violenze contro il personale sanitario. Il sistema prevede la composizione del numero 112 attraverso la pressione di un bottone collegato a un combinatore telefonico, così da segnalare automaticamente l'emergenza in corso. Il bilancio del servizio - attivo da agosto scorso - viene diffuso oggi dalla Regione, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

Il sistema - ricordano da Palazzo Lombardia - fa seguito alla sottoscrizione di un documento in prefettura a Milano, nell'ambito degli interventi di pubblica sicurezza nei pronto soccorso, che ha previsto l'installazione nei Ps degli ospedali della provincia di Milano di uno o più pulsanti per il rapido allertamento delle forze di pubblica sicurezza in casi specifici: aggressione in corso verso operatori sanitari del pronto soccorso o verso altre persone presenti nel contesto; atti di violenza e danneggiamento in corso; impossibilità di effettuare una chiamata per spiegare la situazione emergenziale in atto.

Lecco: 11 aggressioni in un anno

Secondo i dati dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) - dettaglia una nota regionale - ai 5 pronto soccorso degli ospedali originariamente coinvolti nell'iniziativa (Niguarda, Fatebenefratelli, Sacco, San Carlo e San Paolo di Milano) si sono aggiunti nel capoluogo il Policlinico (anche con le sedi del padiglione De Marchi Pronto soccorso pediatrico e del padiglione Mangiagalli Pronto soccorso ostetrico ginecologico) e il Buzzi, mentre in provincia i Ps di Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Melegnano, Melzo e Sesto San Giovanni. A breve il sistema di allarme sarà attivo a Milano anche in Macedonio Melloni e in provincia negli ospedali di Legnano e Magenta. Anche le province di Monza Brianza e Lecco hanno richiesto l'attivazione del servizio in diversi pronto soccorso, e da ottobre 2023 i pulsanti sono stati attivati nelle seguenti strutture: San Gerardo, Vimercate, Policlinico, Istituti clinici Zucchi, Desio (per la provincia di Monza Brianza) e Manzoni (Lecco).

Complessivamente sono state 186 le richieste d'intervento con allarme: 157 negli ospedali di Milano e provincia, 18 in provincia di Monza Brianza e 11 in provincia di Lecco. Nei 172 giorni trascorsi dalla prima chiamata (12 agosto) al 31 gennaio 2024, la media giornaliera è di una chiamata al 112 per aggressione al personale sanitario presso i pronto soccorso che si sono dotati del sistema di allarme.