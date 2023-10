Legame con la Romania sempre più forte: studenti in visita a Mandello

Una nuova delegazione romena, questa volta costituita da otto studenti, farà visita a Mandello in segno di amicizia con il comune lariano. Sono i frutti del gemellaggio che ha portato prima i mandellesi a Nasaud la scorsa primavera, quindi - dal 19 al 21 settembre - il gruppo "Ansamblul Folcloric Somesana" dalla Transilvania alle rive del Lario.

"Siamo molto soddisfatti della loro visita. Un'occasione per rafforzare il nostro rapporto di amicizia - spiega il presidente del Comitato Gemellaggi, Osvaldo Castagna - Ora a far tappa a Mandello sarà una delegazione di 8 persone (2 insegnanti e 6 studenti) che arriverà sul lario il 14 ottobre e vi rimarrà fino al giorno 21".

Il principale punto di riferimento dei giovani studenti sarà la scuola media Ics "A. Volta", dove dal 16 al 20 ottobre parleranno in inglese di "European values and work ethics" per un progetto Erasmus.

Tour nelle frazioni

La delegazione sarà quindi ricevuta in sala consigliare dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli nel pomeriggio di lunedì 16 Ottobre alle 15. Durante la settimana, nei momenti liberi, saranno previste visite al Museo Storico Moto Guzzi, a Torre di Maggiana, Varenna, biblioteca, centro anziani, più un giro in battello a Bellagio.

