"L'alveare che dice sì" raddoppia. Per una spesa a Km zero

Combinare tecnologia e agricoltura sostenibile per accorciare la filiera e permettere a chiunque di fare la spesa online direttamente dai piccoli produttori del territorio. Questa l’idea alla base de L'Alveare che dice Sì!, che giovedì 4 aprile alle 19.30 inaugurerà un nuovo punto della rete a Molteno, presso la sede comunale di Villa Rosa. Qui gli interessati potranno poi ogni giovedì dalle 19.30 alle 20 potranno ritirare i prodotti di contadini, allevatori e caseifici selezionati del territorio.

L'Alveare di Molteno si unisce a quello di Dolzago

L'Alveare di Molteno, come quello di Dolzago, sarà gestito da Giacomo, giovane professionista e brianzolo doc, che un anno fa ha deciso di aprire un gruppo di acquisto per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Ogni settimana, infatti, è possibile acquistare direttamente dai produttori locali cibo fresco e di stagione e decidere se ritirarlo a Dolzago o a Molteno.

La presentazione il 4 aprile

È possibile iscriversi gratuitamente all’Alveare di Dolzago e Molteno per conoscere le oltre 30 piccole aziende che hanno deciso di collaborare al progetto, come Cerere - L'Atelier del pane a Canonica, Cascina Rampina per le verdure, l'azienda agricola Dassogno e la Quintalina per i formaggi, le società agricole Agostinelli e Nava per la carne solo per citarne alcuni. Giovedì 4 aprile dalle 19.30 i produttori dell’Alveare si presenteranno con una piccola degustazione inaugurale aperta a tutti, iscritti e non.

L’Alveare che dice Sì! è il progetto che sta diffondendo in Italia un nuovo modo. Tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, chiunque può fare la propria spesa direttamente da selezionati produttori del territorio sostenendo così l’economia locale e il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero, l’iscrizione è gratuita e senza impegno. La rete degli Alveari conta quasi 200 punti ed ha già conquistato più di 160.000 consumatori in tutta Italia.

La nuova attività brianzola

Il luogo che da aprile ospiterà la distribuzione settimanale della spesa è Villa Rosa dove ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20 il Gestore vi accoglierà insieme ai produttori. Sono già più di 30 le piccole aziende locali che si sono iscritte all'Alveare, proponendo un’offerta di prodotti molto varia: frutta, verdura, carne di manzo e di pollo allevata all'aperto, formaggi e uova ma anche pane casereccio, succhi di frutta, conserve e vino. I produttori associati sono stati selezionati nel pieno rispetto del chilometro zero: distano infatti in media 30 km dall’Alveare.