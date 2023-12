"L'arte di prendersi cura di sè", il libro di Lara per due compleanni speciali

Una doppia festa speciale di compleanno: 50 anni di età di cui 30 dedicati al mondo della bellezza e del benessere. L'ha vissuta nei giorni scorsi Lara Cattaneo, calolziese e titolare di un centro benessere al Lavello, che ha deciso di raccontare la propria storia - fatta anche di momenti difficili, ma soprattutto di risultati importanti - nel libro dal titolo "Beauty Longevity, oltre la bellezza. L'arte di prendersi cura di sè: guida per rimanere giovane, bella e in forma in modo naturale". Il volume, come ci racconta lei stessa, rappresenta la tappa finale di un percorso iniziato con il centro estetico Shanti a Sala, quindi l'attuale centro benessere Edoness al Lavello, per arrivare anche alla recente creazione di una vera e propria academy rilanciata online nel periodo covid.

Quella di Lara è una storia di vita, non solo professionale, che merita di essere raccontata. Lo ha voluto fare lei stessa in questo volume di 220 pagine. "Fin dagli inizi ho cercato di differenziarmi da altri istituti di bellezza, specializzandomi sul benessere della persona - racconta Lara - Più lavoravo, più stavo a contatto con diverse persone, più mi rendevo conto che dietro ogni inestetismo che la persona voleva risolvere c'era dell'altro. Poi un'esperienza personale molto difficile nella quale ho capito cos'è la sofferenza. L'impegno per rialzarmi, enormi sforzi, ho dovuto 'ricostruirmi e riscoprirmi'. Proprio aver toccato con mano il dolore mi ha portato a capire che l'empatia, il mettersi nei panni degli altri, aiuta a lavorare meglio quando ci si prende cura di loro, anche nei servizi legati al benessere".

Perché la scelta di scrivere questo libro? "Il libro nasce dal desiderio di mettere nero su bianco quanto imparato grazie all'academy, di rendere questa esperienza, senza dubbio molto utile, più ufficiale e autorevole. Una sorta di vademecum su come cercare di stare bene, un volume nel quale più che dare dei consigli sintetizzo quello che ho imparato lavorando con le persone. Non si sta meglio per magia, solo andando in un centro specializzato. Occorre curare l'alimentazione, il movimento, la gestione dello stress, la cura di sè, promuovere una bellezza consapevole. Li ho chiamati i 5 pilastri del benessere. E con il covid che ha rilanciato livelli di stress senza precedenti, occorre riscoprirli più che mai".

Nel libro, Lara parla anche il valore aggiunto degli affetti più cari e della necessità di capire le persone se si vuole davvero aiutarle a stare meglio. "La cura è tornare a se stessi - aggiunge Lara - si è sempre proiettati al di fuori. Le persone oggi vanno con il pilota automatico: devono fare questo, quell'altro, andare a lavorare, correre in ogni circostanza e non lasciarsi più andare alle proprie emozioni, che vanno invece riscoperte..."

Ma c'è anche una questione di tempo... "Vero, ma non troppo. La gente passa sempre più tempo sui social poi dice non avere tempo. Occorre dare le giuste priorità alle cose, e lo stare bene deve essere una di queste. Nella festa dedicata al mio compleanno e ai 30 anni di attività - conclude l'autrice del libro Beauty Longevity - Ho voluto lanciare questo messaggio e brindare a storie di vita e passione, con le persone più care, a partire da familiari, amici, collaboratrici e clienti storiche. Questo libro e questa rinascita la devo anche a loro".