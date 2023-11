"Imprese familiari e creazione del valore", l'esperienza di Stefano e Valentina diventa un libro

Il percorso imprenditoriale della terza generazione Fontana è stato selezionato, preso ad esempio e raccontato in un libro. La pubblicazione porta la firma di Valentina Lazzarotti, ricercatrice al Politecnico di Milano, e di Salvatore Sciasi, entrambi stimati professori alla Liuc business school di Castellanza, e si intitola "Imprese familiari e Creazione del valore - Il contributo delle nuove generazioni".

Il volume, con protagonisti Stefano e Valentina Fontana, esplora non solo l’evoluzione del panorama delle imprese italiane a conduzione familiare, ma dedica un intero capitolo alla storia di Fontana Group - impresa nata a Calolziocorte e diventata leader a livello internazionale nella produzione di stampi per auto di lusso - e al cambiamento apportato in azienda dalla nuova generazione.

"Un onore avere portato al grande pubblico la storia di Fontana Group"

"Questo riconoscimento è una celebrazione dello spirito innovativo e della sinergia tra generazioni tramite la fusione di tradizione e innovazione, onorando l’eredità di famiglia e proiettandola verso il futuro grazie a nuove idee, progresso tecnologico e strategie lungimiranti - dichiarano Valentina e Stefano Fontana, vice presidenti di Fontana Group e terza generazione della famiglia Fontana - È un incredibile onore avere portato al grande pubblico la nostra storia, evidenziando il ruolo vitale che le nuove generazioni svolgono nell’evoluzione delle imprese familiari che rappresentano il 90% delle aziende italiane".