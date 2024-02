Bloccato sulla vetta del Due Mani: salvato

Salvataggio all'alba sul Monte Due Mani. Intorno alle 6 di lunedì 19 febbraio i Vigili del fuoco sono intervenuti via terra e aria - usando l'elicottero Drago - per recuperare una persona in difficoltà in cima alla montagna valsassinese. Una volta recuperata, la persona in questione è stata riportata in luogo sicuro a Ballabio: l'intervento è terminato intorno alle 10.

Chiaramente l'allerta da quelle parti è massima dopo la tragica morte del giovane varesino Lorenzo Di Virgilio, giardiniere 25enne che ha perso la vita nella mattinata di domenica 18 febbraio a causa di una caduta avvenuta lungo la cresta del monte valsassinese.