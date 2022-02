Tragedia sfiorata a Galbiate: crolla albero in via 4 Novembre, chiusa la strada

Rischio tragedia a Galbiate nella mattinata di lunedì 8 febbraio. Intorno alle ore 11 un grosso albero è stato divelto dal terreno a causa del forte vento che per tutta la mattina ha spirato sul Lecchese: nel popoloso comune posto in altura si sono toccati i 75.6 km/h di velocità, come rilevato dalla centralina inserita nella rete del Centro Meteorologico Lombardo. Come detto, il fenomeno atmosferico ha portato un grosso vegetale, sito all'interno di un giardino privato, a cadere trasversalmente su via IV Novembre, tratto viabilistico molto frequentato.

Un'autovettura, una Fiat Panda, è stata colpita dal pino, ma fortunatamente la persona al suo interno se l'è cavata con un grosso spavento. Contestualmente anche un lampione è stato abbattuto, anche in questo caso senza conseguenze a persone.

Sul posto, per procedere con il taglio della pianta e la messa in sicurezza della zona, si sono portati i Vigili del Fuoco.



Il pino prima del cedimento