Fingono emergenze e chiedono contanti: nuovo allarme raggiri

Nuovo allarme truffe vigliacche nel Lecchese. Gli ultimi casi sono stati segnalati nel territorio della Valle San Martino, in particolare a Calolziocorte, dove il sindaco Marco Ghezzi chiede di prestare la massima attenzione e di rivolgersi alle forze dell'ordine nei casi sospetti. Nel mirino dei malviventi finiscono soprattutto le persone più anziane e fragili, alle quali vengono chiesti soldi in contanti per aiutare che si trovano parenti in difficoltà o in situazioni di emergenza, come potrebbe essere un incidente del quale l'anziano non è (ovviamente) a conoscenza.

"L’Amministrazione avverte la cittadinanza - fa sapere Marco Ghezzi - della presenza sul territorio di individui che sotto varie forme, convincono le persone, soprattutto quelle più anziane, a farsi consegnare denaro contante con vari stratagemmi, come per esempio chiamando al telefono facendosi passare per parenti o amici degli stessi che hanno bisogno immediato di soldi per un’emergenza".

"Pertanto, si chiede, soprattutto ai più fragili - conclude il sindaco - di prestare grande attenzione nel caso di chiamate 'sospette' e di consultarsi con amici o parenti prima di prendere qualsiasi iniziativa, oltre che di segnalare alle forze dell’ordine questi tentativi truffaldini".