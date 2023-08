Ancora allerta maltempo: paura per frane e allagamenti

Sono giorni complicati dal punto di vista meteorologico. Le preoccupazioni sono rivolte a quello che potrebbe accadere dopo le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento delle scorse ore e delle prossime.

Dalla sala operativa di Protezione civile regionale è stata diffusa una nuova allerta arancione per temporali forti che si esaurirà alle 9 di lunedì 28 agosto, cui si aggiunge una arancione per rischio idrogeologico fino a prossimo aggiornamento. Allerta gialla per rischio idraulico, inoltre, in vigore dalle 18 di oggi, domenica 27 agosto.

A causa del maltempo la funivia Malnago-Piani d'Erna è stata chiusa.

La sintesi meteorologica

Sulla Lombardia per tutta la giornata di oggi, domenica 27/08, previste precipitazioni da moderati a forti diffuse e intermittenti, con accentuazioni a carattere temporalesco lungo direttrici Sud-Nord, partendo dai settori meridionali verso le Alpi.

Accumuli più consistenti sui rilievi occidentali, con possibilità di picchi molto abbondanti dovuti a sovrapposizione di rovesci temporaleschi. Oltre alle raffiche corrispondenti alle singole celle temporalesche, venti in rinforzo anche areale nelle zone interessate dai fenomeni convettivi.

Per la giornata di domani, lunedì 28/08, atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata.

Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2.800-3.200 metri. Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani, 28/08, i nuovi scenari previsionali per l'aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.