Dispersa in zona Pialeral, ricerche in corso anche con l'elicottero

Mezzi di soccorso allertati e ricerche in corso per ritrovare un'anziana dispersa da questa mattina in zona Pialeral, nel territorio di Pasturo. Imponente il dispiegamento di forze sulle alture del comune valsassinese, dopo l'allarme che sarebbe stato dato dal marito.

Sul posto dalle ore 10.30 di questa mattina, domenica 6 agosto, i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i soccorritori di Areu anche con l'elicottero decollato da Como che sta continuando a sorvolare la zona del Pialeral per cercare di individuare la donna. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.

Gli aggiornamenti e il numero da contattare

Nel primo pomeriggio sono giunti gli aggiornamenti sulla situazione da parte del Soccorso alpino che ha diramato anche una foto della donna nella speranza che qualcuno possa averla vista e fornire informazioni utili al suo ritrovamento. "Per favore se qualcuno ha visto questa signora - si chiama Angela - in zona Pialleral o Resinelli, nel comune di Pasturo in provincia di Lecco, contatti immediatamente il 112 o il 371 120 5523".

Sul posto anche le unità cinofile

Alle ore 14, le ricerche della signora sono ancora in corso da parte dei tecnici della stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i trialisti del Moto club Valsassina, a supporto della logistica del Cnsas. Stanno inoltre arrivando in zona Pialeral le unità cinofile dell’Anc - Associazione nazionale Carabinieri e le unità molecolari del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Seguiranno eventuali aggiornamenti.