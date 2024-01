Affidamento revocato, la pena va scontata in carcere: arrestato

Era stato condannato per i reati di furto e ricettazione, dovrà scontare la pena in carcere. I carabinieri della Stazione di Colico, hanno eseguito un provvedimento di esecuzione per la carcerazione dopo il rigetto della misura alternativa di affidamento in prova, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il Tribunale di Como a carico di un 30enne tunisino.

L’uomo, che stava già scontando la misura alternativa dell’affidamento in prova nel comune dell’Alto Lario lecchese, deve scontare un cumulo di pene per 4 anni, oltre al pagamento di 3.500 euro di multa per le condanne sopracitate: i reati sono stati commessi tra il 2016 e il 2018 nella provincia di Como. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Lecco.