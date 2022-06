Colpito da arresto cardiaco nel lago, rischia di annegare

Rischia di annegare nel lago, paura per un 70enne colpito da arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Bosisio Parini, sul lungolago Gianni Brera.

Da quanto appreso l'anziano stava nuotando nelle acque del lago di Pusiano quando improvvisamente è stato colto da un malore. Andato in difficoltà, l'uomo è comunque riuscito a raggiungere la riva. I soccorsi, nel frattempo, erano già scattati: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dell'Sos Canzo e un'autoinfermieristica. Da Como si è alzato in volo l'elicottero, che ha raggiunto la località in breve tempo.

L'anziano, colto da arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e caricato a bordo del mezzo aereo per il trasporto in ospedale al San Gerardo di Monza, dove è giunto alle 15.15 in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.