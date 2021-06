«Non state in topless»: sulla spiaggia di Mandello intervengono i carabinieri

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video è stato diffuso nel gruppo "Welcome to Favelas" ed è diventato immediatamente virale

Un video che sta facendo molto discutere. Riguarda due giovani che, nel corso del fine settimana, sono state raggiunte dai carabinieri mentre stavano facendo il bagno nel lago a Mandello del Lario: i militari, infatti, sono stati sollecitati a intervenire dalla chiamata effettuata da una famiglia presente nella stessa zona, evidentemente infastidita dal déshabillé delle due ragazze, che sono state così invitate a ricomporsi. Non sanzionate, dato che non è presente un regolamento comunale che indichi espressamente come irregolare quel comportamento.

Il video virale

La scena, comunque, è stata ripresa da un presente e diffusa dal canale "Welcome To Favelas", dove ha collezionato migliaia di visualizzazioni, che più di una volta si è soffermato su questioni che hanno riguardato il territorio lecchese: l'ultima volta a marzo 2021, quando ha diffuso le immagini relative a una rissa avvenuta presso la stazione ferroviaria di Lecco. Ma esattamente un anno fa era stata ancora Mandello a divenire protagonista.