Auto in fiamme in un box, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Diversi danni, ma per fortuna non ci sarebbero feriti a seguito del rogo che ha avvolto un'automobile parcheggiata nel box di un'abitazione in Valsassina. L'incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 dicembre, a Barzio, in un edificio situato in via Concenedo 13.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che sono presto intervenuti sul posto per spegnere le fiamme che uscivano dal garage (vedi foto) con un'autopompa serbatoio e cinque Vigili del Fuoco. Le operazioni sono iniziate alle ore 11.20 e alle 13.30 erano ancora in corso. Il fumo che proveniva dalla vettura e dal garage si è propagato fino alla zona circostante.