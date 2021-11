Varie squadre di pompieri sono entrate in azione a Costa Masnaga. I vigili del fuoco sono entrati in azione per spegnere il grosso incendio nato all'interno di un capannone presente all'interno dei confini del comune brianzolo: sul posto si sono portate ben otto squadre, al lavoro con autopompaserbatoio, autobotte, autoscala e carroaria. In loco anche i pompieri del Comando di Como.



I pompieri al lavoro

L'intervento, iniziato intorno alle 10 di lunedì 29 novembre, è tuttora in corso. La colonna di fumo è ben visibile anche in lontananza.

Aggiornamenti in questo articolo.



La colonna di fumo (foto di Tiziana Rinaldi)