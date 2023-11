Tir bloccato lungo la Sp 62: liberato dai vigili del fuoco con l'autogrù

Disagi e pronto intervento dei vigili del fuoco per un autoarticolato rimasto bloccato lungo la strada provinciale 62, a Bellano. I pompieri sono entrati in azione poco prima dell'alba di oggi, sabato 25 novembre, lungo la strada che attraverso il comune del lago in zona collinare.

In supporto ai colleghi di Lecco, anche gli operatori del comando di Sondrio con l'autogrù. Dopo alcune attente manovre, il tir è stato così liberato e la circolazione lungo la strada tornata alla normalità.