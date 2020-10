Bimba resta incastrata in una ringhiera giocando, intervengono i Vigili del fuoco

Una bambina di tre anni è rimasta incastrata mentre giocava in una ringhiera e per liberarla in sicurezza è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'episodio si è verificato a mezzogiorno di oggi, domenica 3 ottobre, all'esterno della scuola primaria di Santo Stefano, in via De Gasperi a Lecco, oggi sede di seggio elettorale.

Dopo lo spavento iniziale, la piccola, rimasta incastrata con la testa nelle sbarre della ringhiera mentre giocava, è stata presto liberata: sta bene e non ha riportato ferite. Allertata in codice giallo anche l'ambulanza, ma il trasporto in ospedale non si è reso per fortuna necessario perchè la bambina è sempre stata in buone condizioni. L'allarme è stato dato dai genitori che si trovavano con lei e che dopo qualche minuto di preoccupazione l'hanno potuta riabbracciare serena.

L'intervento dei Vigili del fuoco è stato necessario per allargare le maglie della ringhiera e liberare la piccola senza che si facesse male. E così è stato. All'interno della scuola si sono svolte senza problemi le operazioni di voto per il ballottaggio delle comunali in programma oggi e domani.