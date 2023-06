Incendio sui binari: arrivano i pompieri

Incendio vicino ai binari del treno a Lecco. I pompieri sono stati inviati nella zona del Bione nella serata di martedì 27 giugno per un rogo nato sulle traverse. I vigili del fuco sono entrati in azione con un'autopompa serbatoio e un'autobotte per le fiamme che hanno preso vita all'interno del deposito.

Traverse della ferrovia: cosa sono

 Con traversa (nell'uso comune e gergale anche traversina) si intende quella parte del binario alla quale sono fissate le rotaie. Sono usate nelle linee ferrate che sono percorse dai treni e dai tram. 

Quelle in¬†legno¬†sono il tipo pi√Ļ diffuso a livello mondiale ed in passato quasi esclusivo. Le traverse di legno sono prevalentemente di¬†faggio, di¬†quercia, di¬†rovere¬†e di¬†pino. Le traverse in legno prima di essere impiegate subiscono un trattamento che ne assicura la durabilit√† e l'inattaccabilit√† dagli¬†insetti¬†e dai¬†parassiti¬†del¬†legno; vengono quindi impregnate con olio di catrame di¬†carbon fossile¬†o con¬†creosoto¬†anche per renderle pi√Ļ conservabili contro dannosi effetti ambientali. Soprattutto nei paesi¬†tropicali¬†si utilizzano altri tipi di legname come il¬†teak¬†e altri legni duri e resistenti. Contrariamente a quanto si possa credere le traverse in legno in Italia sono ancora prodotte, ma vengono destinate prevalentemente a linee dove le condizioni climatiche e di esercizio rendono le traverse in cemento armato poco durevoli: per esempio in una zona con inverni molto rigidi o nelle vicinanze del mare dove l'aria marina, per la presenza dei cloruri e sali, facilita la corrosione del ferro.

Le traverse in ferro sono un tipo alternativo di traversa costruite per particolari esigenze di durata in condizioni difficili in cui quelle tradizionali di legno avrebbero vita breve o per ragione di costi o di approvvigionamento; generalmente sono costituite da una barra di lunghezza opportuna con sezione a "C" alla quale sono bullonate le piastre di fissaggio delle rotaie.