Segnalata una persona in difficoltà nell'Adda: ricerche e soccorsi in azione

Soccorsi in azione sul lungofiume di Brivio per prestare aiuto a una persona della quale non si sarebbero avute più notizie dopo un tuffo nell'Adda. L'intervento congiunto del 118 e dei vigili del fuoco è scattato in codice rosso alle ore 16 di oggi, sabato 1° luglio, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti che avrebbero notato un uomo in difficoltà in acqua. Allertati anche i carabinieri.

L'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e i pompieri partiti dal Comando di Lecco hanno presto raggiunto il lungo Adda Monfalcone, nei pressi della località Campello. Proprio in questa zona l'uomo si sarebbe immerso. Alle 18 le ricerche sono ancora in corso con perlustrazioni a bordo di mezzi da terra e imbarcazioni nel fiume fino alla confinante Airuno. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un falso allarme. Le attività di ricerca sono comunque in corso in maniera serrata e sono stati allertati anche i sommozzatori.