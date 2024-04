Incidente all'alba a Brivio, soccorso un giovane

Incidente stradale all'alba di oggi a Brivio con pronto intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato poco prima delle ore 7 di mercoledì 3 aprile in via Papa Giovanni XXIII dove un veicolo è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice giallo, allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco.

A rimanere ferito nello schianto un giovane di 26 anni: dopo le prime cure portate sul posto il giovane è stato trasferito all'ospedale Mandic di Merate sempre in codice giallo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.