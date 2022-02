Caduta di alberi in strada, chiusa la SP62 fra Taceno e Bellano

La strada Provinciale 62 della Valsassina è chiusa totalmente al traffico dal ponte di Tartavalle alla località Portone per caduta alberi. Il vento forte di martedì mattina, in una zona in cui le folate hanno superato anche gli 80 chilometri orari, ha sradicato alcune piante facendole finire dalla parete soprastante fin sulla carreggiata.

Nella giornata di martedì, complici le condizioni meteorologiche, i tecnici provinciali non sono stati in grado di rimuovere il materiale caduto e mettere l'area in sicurezza. Rilevato inoltre che il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia prevede il graduale aumento dei venti con intensità da forte a molto forte per la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022, e considerato che esistono alternative viabilistiche che consentono il collegamento stradale tra la Valsassina e gli abitati della Riviera/SS 36, la SP62 è stata chiusa fra il pk 26+000 e il pk 29+000 sino a successiva revoca.