Cade con la bici sulla ciclabile a Primaluna: raggiunto dai mezzi fuoristrada

Cade dalla bicicletta in una zona impervia: per recuperarlo è necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Disavventura nella mattinata di oggi, giovedì 17 agosto, per un ciclista vittima di una scivolata sulla pista ciclabile di Primaluna, in una zona purtroppo non raggiungibile dai mezzi stradali.

Immediata, intorno alle 10, la chiamata ai soccorsi. La centrale operativa di Areu ha allertato l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l'autoinfermieristica, ma per raggiungere lo sfortunato ciclista si è reso necessario l'impiego degli elementi della Squadra Saf (Speleo alpino fluviale) con mezzi fruoistrada.

L'uomo, imbarellato e trasportato fino all'ambulanza, è stato condotto al pronto soccorso del Manzoni di Lecco, dove è stato accettato in codice giallo per i traumi riportati nella caduta.