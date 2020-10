Cade con la bici, soccorsi in azione alla cascata del Cenghen

Soccorsi in azione per prestare aiuto a una donna caduta con la bici durante un'escursione nei boschi sopra Abbadia. L'incidente si è verificato alle 16 di oggi, giovedì, in una zona impervia nei pressi della cascata del Cenghen, uno scorcio naturale molto suggestivo frequentato da residenti e turisti.

Dopo l'allarme al 118, sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Lecco con le squadre Saf, Speleo alpino fluviale. Allertato anche l'elicottero da Como, giunto ad Abbadia insieme all'ambulanza. L'intervento è stato portato avanti in codice giallo, con trasporto in ospedale della paziente in verde. Le condizioni delle persona soccorsa, 41 anni, non sarebbero dunque gravi.

Nel pomeriggio di oggi i soccorsi sono stati attivati anche in altre due occasioni, una per ritrovare un uomo disperso sulla Grigna meridonale (presto individuato), un'altra per trasportare al Manzoni un uomo caduto in un'area impervia di San Michele a Galbiate.