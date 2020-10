Ricerche con l'elicottero, ritrovato il disperso sulla Grigna meridionale

Doppio intervenuto nella giornata di oggi, mercoledì, per i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. Nel pomeriggio sono sono entrate nel vivo le ricerche per ritrovare una persona che si era persa durante un'escursione sulla Grigna Meridionale, in volo anche l'elicottero Vf Drago 82 dall'elinucleo di Malpensa.

Il disperso è stato ritrovato alle 15.30 in buone condizioni di salute grazie alla collaborazione tra le squadre di terra Saf (speleo Alpino fluviale) e il personale impegnato con l'elicottero (nelle foto).

Sempre nel pomeriggio sono poi scattati i soccorsi per prestare aiuto a un'altra persona caduta in una zona impervia della località San Michele, nel territorio comunale di Galbiate. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, anche i carabinieri e l'ambulanza del 118: il paziente è stato aiutato, recuperato e trasportato in ospedale in codice giallo (vedi immagine sotto).

