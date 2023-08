Dopo le prime cure ricevute sul posto, la giovane è stata stabilizzata e trasportata con l'elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza sempre in codice rosso. Sotto choc la persona impegnata con lei nell'arrampicata, riaccompagnata a valle dai soccorritori.

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto: sembra che la ventenne stesse facendo un'arrampicata insieme a un'altra persona, quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra in una zona impervia. Immediato l'allarme ai soccorsi: sul posto si sono presto portati i tecnici del Soccorso Alpino e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo.

Giovane trasportata in ospedale in codice rosso dopo una caduta in montagna