Scivola lungo il sentiero sul San Martino, anziano recuperato con l'elicottero

L'uomo, 74 anni, si trovava non lontano dalla Cappelletta: raggiunto dal velivolo, è stato caricato col verricello e condotto all'ospedale Manzoni in codice giallo

Elicottero in volo nel pomeriggio di oggi, domenica 13 febbraio, sul San Martino a Lecco per soccorrere un escursionista. L'uomo, 74 anni, si trovava sul sentiero non lontano dalla Cappelletta, quando è caduto per cause ancora da accertare.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e l'elicottero fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: l'uomo è stato raggiunto, immobilizzato e caricato a bordo del velivolo con il verricello per il trasporto al Manzoni di Lecco, dove è giunto in codice giallo per via dei traumi riportati nell'incidente.