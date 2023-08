Precipitano per oltre 100 metri in un canale di Premana: salvati

Miracoloso salvataggio nella notte valsassinese. Due uomini di 35 e 46 anni, a seguito di una manovra errata, sono precipitati per più di un centinaio di metri da una strada sterrata in un canale impervio, in località Prodace, all’Alpe Rasga, nel comune di Premana. Entrambi sono stati recuperati con una serie di manovre e contrappesi e poi trasportati fino all’ambulanza della Croce Rossa di Premana: il ricovero presso l'ospedale Manzoni di Lecco è avvenuto in codice giallo. Sono intervenuti i tecnici della stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lombardo. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu. Impegnati complessivamente una quindicina di tecnici. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Il falso allarme dalla Fasana

Sempre ieri sera, verso le ore 22, i tecnici erano stati attivati dalla Soreu delle Alpi in seguito a numerose segnalazioni di una luce sospetta, sulla parete Fasana Pizzo della Pieve, nel comune di Primaluna. I tecnici, appostati alla base della parete, dopo una serie di controlli hanno potuto constatare che si trattava di un falso allarme.