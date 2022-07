Cade vicino al rifugio Roccoli: escursionista recuperato con l'elicottero

È servito l'intervento di tante squadre per portare a termine l'intervento un recupero nella zona del rifugio Roccoli Lorla. Intorno alle 15.15 la centrale operativa di Areu ha ricevuto una richiesta di aiuto in favore di un escursionita, un uomo di 42 anni, caduto nel territorio comunale di Valvarrone, frazione Introzzo. Una squadra del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco è entrata in azione insieme al Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Dervio e alla Croce Bianca di Calusco, ma in loco è stato inviato anche l'elicottero di stanza presso la base di Villa Guardia (Como).

Il ricovero

Le operazioni di soccorso tecnico urgente si sono concluse verso le 16.15, con il recupero dell'escursionista infortunato e il suo trasferimento in ospedale: qui è stato accettato in Pronto soccorso e gli è stato assegnato un codice verde.