Il Caldone rischia di esondare: chiusa via Carlo Porta

Il Caldone è in piena dopo il violento temporale del pomeriggio. Una "bomba d'acqua" c'è ha ingrossato i corsi d'acqua e creato problemi anche alle strade, risultate allagate un po' dappertutto. Il Comune di Lecco ha scelto di far calare le sbarre che sono presenti sui due accessi alla via pedonale, temporaneamente chiuso al transito per il rischio di esondazione del torrente, anche vista la nuova ondata di maltempo prevista per la tarda serata di venerdì.